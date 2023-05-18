الملكية الأردنية تحصل على 8 طائرات في صفقة مع شركتي إمبراير وأزورا

أعلنت شركة صناعة الطائرات البرازيلية إمبراير اليوم الخميس، أنها وقعت اتفاقا مع شركة أزورا لتأجير الطائرات والخطوط الجوية الملكية الأردنية، تتسلم الشركة الأردنية بموجبه ثماني طائرات من إنتاجها.

وقالت إمبراير في بيان إن ست طائرات ستسلم بموجب طلبية مؤكدة قدمتها شركة أزورا، بينما ستُسلم الطائرتان الأخريان من طلبية قدمتها الخطوط الجوية الملكية الأردنية.