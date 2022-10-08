"تويوتا" تعاود إنتاج سيارتها الكهربائية الأولى بعد حل مشاكل السلامة

بدأت شركة "تويوتا موتور" في إنتاج سيارتها الكهربائية الأولى "bZ4X"، مجددا، بعد إصلاح مشاكل بالسلامة المحتملة، التي أوقفت مبيعات الطراز الجديد، الذي يعمل بالبطارية لأكثر من 3 أشهر.

واستدعت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، وهي متباطئة في سوق السيارات الكهربائية، ما يصل إلى 2700 سيارة من طراز "bZ4X" على مستوى العالم، في شهر حزيران/يونيو الماضي، بعد اكتشاف وجود خطر من انفجار عجلات السيارة.

وكان على "سوبارو"، وهي شركة خامسة مملوكة لشركة "تويوتا"، أن تستدعي أيضًا وحدات من طراز "Solterra" ذي الصلة، الذي طورته بالاشتراك مع شركتها الأم.

وقال إشعار استدعاء قدمته "تويوتا" إلى وزارة النقل اليابانية، في شهر يونيو/حزيران الماضي، إن المنعطفات الحادة والفرامل المفاجئة قد تتسبب في فك مسمار المحور، مما يزيد من خطر خروج عجلة من السيارة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستتأكد من استبدال مسامير المحور وشدها بشكل صحيح في الإصدارات الجديدة من طراز "bZ4X"، بحسب موقع "نيكاي آسيا".

وأكدت "تويوتا" أنها حددت وأصلحت مشكلة محتملة في الأكياس الهوائية في السيارة، حيث تم تركيب بعض الأكياس الهوائية بشكل غير صحيح في المصنع وكانت معرضة لخطر التعطل أو التسبب في الإصابة بسبب وضع حزام داخل مجموعة الوسادة الهوائية.

وواجهت الشركة انتقادات من المجموعات البيئية والمستثمرين الذين يريدون أن تتحرك الشركة بشكل أسرع لاعتماد المركبات الكهربائية، التي تعمل بالبطاريات، في حين قالت "تويوتا" إنها بحاجة إلى تقديم خيارات السيارات لتناسب مختلف الأسواق والعملاء.

وشكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 1٪ فقط من سيارات الركاب المباعة في اليابان العام الماضي، وفقًا لبيانات الصناعة في البلاد.