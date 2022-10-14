"تيك توك" تطلق "Showtimes" لدعم التجارة والإعلانات

أعلنت شركة "تيك توك" الصينية، أنها تعمل على إضافة مجموعة من الميزات الجديدة عبر منصتها الرقمية، من شأنها دعم التجارة والإعلانات بشكل أكبر.

وقالت الشركة، إنها تختبر في الوقت الحالي السماح للمستخدمين بـ"شراء تذكرة" لفيلم ما بعد مشاهدة مقطع دعائي له عبر المنصة بكل سهولة.

وأضافت أنها ستسمح أيضا لاستديوهات أفلام محددة الوصول للميزة الجديدة التي أطلقت عليها اسم، "Showtimes".

ومن خلال الميزة، ستتمكن تلك الاستديوهات من عرض مقاطع الإعلانات الدعائية كاملة، وعرض التفاصيل حول مواعيد العرض، وأماكن السينمات القريبة المتوفرة.

كما ستتمكن الاستديوهات أيضًا من إضافة موقع أو رابط للإعلانات الدعائية، حيث يمكن للمشاهد شراء التذكرة لرؤية الفيلم.

وقالت "تيك توك"، إن "52% من مستخدميها سوف يتعرفون على عرض أو فيلم أو ممثل جديد من خلال منصتها الرقمية، بالإضافة إلى أن نحو ربع المشاهدين سيتوجهون مباشرة إلى شراء تذاكر للعروض بعد رؤية عروض أو إعلانات ترفيهية".

وتهدف المنصة من الميزة الجديدة، بالإضافة إلى "الاستديوهات المشتركة"، إلى تبسيط عملية حجز تذاكر عروض السينما، وإثارة اهتمام المستخدمين بأحدث الأفلام والعروض الترفيهية المتاحة، مما يساعد في نهاية المطاف على زيادة التفاعل.

ويأتي إعلان "تيك توك" عن ميزة "Showtimes"، كجزء من جهودها للتركيز على الإعلانات والعلامات التجارية، حيث أتاحت المنصة في وقت سابق ميزة جديدة تسمح للمبدعين الذين يتعاونون مع شركات الألعاب المحمولة بتضمين روابط لمتاجر تطبيقات "iOS"، و"أندرويد"، لمساعدة المشاهدين على تثبيت اللعبة التي يروجون لها.

كما سيتمكن صانعو المحتوى أيضا من تثبيت تعليق برابط يحتوي على مزيد من التفاصيل حول الخدمة أو اللعبة أو المنتج الذي يعرضونه في مقطع فيديو معين.

وفي سياق متصل، أعلنت "تيك توك"، المملوكة لشركة "بايت دانس" الصينية، عن تحديثات جديدة في ميزة "TikTok Creator Marketplace"، حيث ستسمح للعلامات التجارية بالعثور على "الإنفلونسرز" وصانعي المحتوى للتعاون معهم.

وقالت منصة الفيديو إنها تعمل على تحسين خواص البحث لمساعدة العلامات التجارية وأصحاب الأعمال ووكالات الإعلان في العثور على مبدعين يتطابقون مع شروطهم الخاصة بكل سهولة للمشاركة في حملات دعائية.

وفي ظل هذه الجهود الكبيرة لدعم الأعمال، أطلقت المنصة الرقمية الرائدة ميزة تسمى "Profile Kit"، والتي ستمكن المستخدمين من ربط حساباتهم ببعض تطبيقات الطرف الثالث لعرض بعض مقاطع الفيديو الخاصة بهم على تلك التطبيقات.

وأوضحت المنصة الصينية أنها ستبدأ في طرح الميزة الأخيرة بالشراكة مع موقع التواصل الاجتماعي الأسترالي، "Linktree".

وسيتمكن المستخدم من عرض ما يصل إلى 6 مقاطع فيديو في رابط السيرة الذاتية الخاص به على الموقع جنبا إلى جنب مع روابط الحسابات الشخصية الأخرى.