العمل عن بعد.. حل شركات التكنولوجيا لنقص المواهب

بمواجهة نقص الأدمغة، تتنافس شركات التكنولوجيا لاستقطاب أصحاب المواهب، لكن العمل يحصل عن بُعد، والموظفون يكونون أحيانا في الجانب الآخر من العالم.

غادر نيكولا بيسيمييه أخيرا سيليكون فالي للإقامة في رينو بولاية نيفادا؛ من أجل وظيفة عن بُعد بالكامل (ما يُعرف بـ"فول ريموت") لحساب موقع "هوبر" المتخصص في مقارنة أسعار الرحلات الجوية، بعد صرفه من غوغل التي أعلنت أخيرا الاستغناء عن 12 ألف وظيفة.

وتحدث بيسيمييه من مقر إقامته الجديد الذي يستخدمه أيضا مكتبا له، عن "إمكانية اختيار المكان الذي نريد الإقامة فيه، مع حرية تغييره في حال غيّرنا رأينا بعد شهرين"، باعتبار ذلك ميزة يتيحها وضعه الجديد.

وفي الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يعمل جوردان بيتييه (35 عاماً) لحساب شركة "غورجياس" الفرنسية الأميركية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، من منزله، في مدينة غرونوبل في جبال الألب الفرنسية، وهو ما يصفه بأنه إطار "أكثر ملاءمة للحياة العائلية" مقارنة مع باريس.

ويقول بيتييه الذي يعمل مطورا معلوماتيا: "لقد تحدثت إلى مديري عن نقل مقر إقامتي، فلم يكن لذلك أي أهمية لديه لأني أعمل عن بُعد بصورة كاملة".