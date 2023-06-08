تعاون عماني روسي في مجال منع الازدواج والتهرب الضريبي

وقعت سلطنة عُمان وروسيا، اليوم الخميس، في العاصمة العمانية مسقط، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها.

وتهدف الاتفاقية إلى الحماية القانونية للمستثمرين من فرض ضرائب مزدوجة، وتنظيم فرض الضريبة بين البلدين الصديقين ما سيُسهم في تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بينهما.

يذكر أن سلطنة عُمان، وقعت أكثر من 38 اتفاقية ضريبية مع الدول الأخرى؛ لتوسيع نطاق الاستثمارات والتبادل التجاري، بحسب وكالة الأنباء العمانية.