مغادرة مزيد من العاملين تويتر بعد إنذار ماسك

أعلن مزيد من العاملين في "تويتر" مغادرة المنصة غداة إنذار وجهه إيلون ماسك، مالك المنصة ورئيسها منذ 3 أسابيع، طلب فيه من الموظفين الناجين من حملة التسريحات الأولى الاختيار بين "العمل بتفان وبلا شروط" أو الرحيل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مئات الموظفين اختاروا مغادرة المنصة التي تتمركز في ولاية كاليفورنيا.

وكان نصف العاملين البالغ عددهم 7500 قد سرّحوا قبل أسبوعين بقرار من الملياردير وحوالي 700 موظف استقالوا خلال الصيف، حتى قبل التأكد من عملية الاستحواذ.

وتساءل عدد كبير من مستخدمي الشبكة الاجتماعية بمن فيهم متعاونون سابقون وصحفيون ومحللون، عما إذا كانت نهاية تويتر قريبة.

قال إيلون، الذي اشترى المنصة مقابل 44 مليار دولار في الـ27 من شهر تشرين الأول/أكتوبر "وصلنا للتو إلى ذروة جديدة في استخدام تويتر".

كما نشر في تغريدة علم قرصان رسمت عليه جمجمة وعظمتان متقاطعتان ورسم لرجل يغطي وجهه قناع بشكل طائر أزرق كما لو أن تويتر يشهد جنازته بفرح.

مغامرة رائعة

التقى عشرات من الموظفين الحاليين والسابقين مساء الخميس في "سبيسز" المنصات الصوتية لتويتر لدعم بعضهم بعضا واستعادة ذكرياتهم.

وتحدث الموظفون الذين اختاروا البقاء عن ارتباطهم الثابت بالشبكة ورغبتهم في رؤيتها على قيد الحياة وحتى الولادة من جديد.

وكتبت النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز في تغريدة "تهانينا لجميع العاملين في تويتر، بنيتم مكانا حيويا للتواصل وتستحقون الأفضل، شكرًا".

وقالت الموظفة السابقة في تويتر ديانا هاينز غلاسكو على تويتر "ليست لدي كلمات كافية. أنا ممتنة لأنني تمكنت من الحصول على وظيفة أحلامي وتحقيق أكثر مما كنت أعتقد أنه ممكن. كانت مغامرة رائعة".

أما إستر كروفورد مديرة تطوير المنتجات في المنصة وأحد المدراء القلائل الذين لم يستقيلوا ولم يُطردوا ومازالوا يدعمون علنًا القائد غريب الأطوار، فقالت متوجهة إلى كل الموظفين "الذين قرروا أن اليوم سيكون آخر يوم لهم: شكرًا لكم كنتم زملاء رائعين في كل الأوقات"، مضيفة "انتظر بفارغ الصبر لأرى ما ستفعلونه بعد ذلك".