بلومبيرغ: أرامكو السعودية تمضي قدما في خطط الطرح الأولي لوحدة تجارة النفط

قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن شركة أرامكو السعودية ماضية قدما في خطط لطرح عام أولي لأنشطتها لتجارة الطاقة، وتستهدف الإدراج في الرياض بنهاية العام أو أوائل عام 2023.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الشركة، أكبر منتج للنفط في العالم، بصدد إضافة المزيد من البنوك إلى عملية الطرح العام الأولي، الذي قد يقدر قيمة الوحدة بأكثر من 30 مليار دولار.

وأضاف التقرير أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية وأن الطرح الأولي قد يتأجل أو يتم إلغاؤه إذا ساءت ظروف السوق، بحسب وكالة "رويترز".

ورفضت أرامكو التعليق.