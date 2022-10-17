"رينو" تكشف النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة 4Ever

كشفت شركة "رينو" الفرنسية النقاب عن سيارتها الكهربائية الجديدة 4Ever Trophy، المقرر إصدارها في 2025.

ومن المقرر أن تكون السيارة الجديدة نموذجًا رئيسيًا في مجموعة السيارات الكهربائية التي تقوم الشركة الفرنسية بالتوسع فيها، وتجمع السيارة الجديدة بين تصميم سيارة Renault 5 hatch المرتقبة وسيارة Mégane E-Tech الكهربائية التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وكما هو الحال مع هذين الطرازين، استلهمت "رينو" تصميم السيارة من أحد موديلاتها القديمة، حيث أعادت إحياء سيارة Renault 4 التي استمرت من 1961 حتى 1994، وباعت منها أكثر من ثمانية ملايين سيارة.

وأشارت "رينو" إلى أنه من المتوقع أن تصبح السيارة الجديدة السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا للشركة عند إطلاقها في 2025.

وعن مواصفات سيارة Renault 4Ever Trophy الجديدة، التي تم الكشف عنها في معرض باريس للسيارات، فهي تتميز بتصميم جريء وبسيط، كما تم تصميم سيارة 4Ever Trophy للطرق الوعرة، ويهدف المحرك الكهربائي للسيارة أن يكون متعدد الاستخدامات.

ووضعت "رينو" لمسة جديدة على الشبكة الأفقية العريضة للسيارة التي تتميز بالمصابيح الدائرية المدمجة، حيث أضافت الشركة مصابيح Matrix LED، كما تمت أيضًا إعادة تصميم المصابيح الخلفية للسيارة مع إيماءة واضحة إلى طراز 4L الأصلي.

ويوجد في السيارة إطار احتياطي على السقف مصنوع من ألياف الكربون ومجرفة وألواح شبكية في الجزء العلوي من الباب الخلفي، وتم تعزيز الجانب السفلي للسيارة لتوفير حماية أكبر للبطارية الموجودة في منتصف الهيكل، وتحتوي كل عجلة من عجلات السيارة على مكبس يمكن تعديله بسهولة من داخل السيارة؛ لضبط ضغط الإطار ليناسب التضاريس.