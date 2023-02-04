تقرير: اليابان تقيد صادرات معدات صنع الرقائق إلى الصين

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن الحكومة ستبدأ في تقييد صادرات معدات صنع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين في الربيع، بعد أن تعدل قانونا لديها للسماح بهذا التغيير.

وأفاد التقرير بأن التعديل لن يذكر الصين على وجه التحديد، في محاولة لتقليل خطر انتقام بكين، دون أن يذكر مصدر المعلومات.

وقالت مصادر لرويترز، مؤكدة تقارير إعلامية سابقة، إن اليابان وهولندا اتفقتا على الانضمام إلى الولايات المتحدة في وقف شحنات معدات صنع أشباه الموصلات التي تنتجها شركات مثل نيكون كورب وإيه.إس.إم.إل القابضة، في محاولة لمنع الصين من تطوير رقائق متقدمة يمكن استخدامها لتعزيز قوتها العسكرية.

ومع ذلك، فإن واشنطن فقط هي التي أقرت بوجود الاتفاق، ولم تكشف بعد عن أي تفاصيل حول المعدات التي ستشملها القيود.