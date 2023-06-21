مصر تلغي الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بحسب بيان اطلع عليه "إرم نيوز".

وبحسب البيان، يأتي ذلك القرار "في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية..".

وتهدف الحكومة من القرار إلى "دعم التنافس في إطار من الحياد والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.