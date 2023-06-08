اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكمبوديا

وقعت دولة الإمارات وكمبوديا، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، تهدف إلى مضاعفة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين.

وتستهدف الاتفاقية مضاعفة التجارة البينية غير النفطية من 407 ملايين دولار في العام 2022 إلى مليار دولار في غضون 5 أعوام، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتهدف الاتفاقية، التي وقعت في حفل خاص في العاصمة بنوم بنه، إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك.

وتفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، بعد توقيعها رسميًّا، آفاقًا واسعة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى مستوى جديد من الشراكة والتكامل الاقتصادي.