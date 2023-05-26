نظرة خاطفة داخل شاحنة تيسلا الإلكترونية (صور)
انتشرت صور يُزعم أنها من يوم المساهمين في "تيسلا" الأسبوع الماضي، بعد منتدى متحمس للشاحنات الإلكترونية، حيث تعرض نمطًا جديدًا لعجلة القيادة لـ "تيسلا"، بالإضافة إلى شاشة داخلية ضخمة.
ويقول أحد المنشورات على نادي مالكي "تيسلا"، إظهار الجزء الداخلي من لقطة شاشة شاحنة إلكترونية من "تيسلا"، عبر نادي أصحاب الشاحنات السيبرانية.
وذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي في تقرير أمس الخميس، أن "هذه الصور الداخلية غير المؤكدة تأتي بمثابة ضجيج لشاحنة البيك أب الأولى من تيسلا، وهي أول شاحنة تيسلا جديدة تمامًا منذ سنوات، وقد وصلت إلى ذروتها".
ونقل الموقع الأمريكي عن خبراء الصناعة والمحللون قولهم، إنهم يتوقعون أن تغير الشاحنة الإلكترونية سوق الشاحنات الصغيرة التي نعرفها، غير أن التصميم الداخلي المتناثر قد لا يغير هذا الضجيج.
ويعتمد كثير من الإثارة في الشاحنة الإلكترونية على مظهرها الخارجي، والذي قال محلل السيارات في آدموندز، إيفان دروري، إنه يجعلها شاحنة تنافس "الجميع ولا أحد".
وقال دروري: "إذا كانت الشاحنة الإلكترونية تؤتي ثمارها كما فعلت في البداية، فيجب أن يكون ذلك أكثر من كافٍ".
وأضاف أن "كل شيء آخر من التكنولوجيا والميزات هو مجرد تثليج على الكعكة".
وكانت الدلائل على اقتراب إنتاج الشاحنة الإلكترونية تتسرب في الوقت نفسه الذي وعد فيه الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، بأن الشاحنة ستطرح للبيع في وقت لاحق من هذا العام.
ومن المتوقع أن تضخ الشاحنة الإلكترونية بعض الإثارة التي افتقدت في أسطول تيسلا القديم.