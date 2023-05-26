نظرة خاطفة داخل شاحنة تيسلا الإلكترونية (صور)

انتشرت صور يُزعم أنها من يوم المساهمين في "تيسلا" الأسبوع الماضي، بعد منتدى متحمس للشاحنات الإلكترونية، حيث تعرض نمطًا جديدًا لعجلة القيادة لـ "تيسلا"، بالإضافة إلى شاشة داخلية ضخمة.

ويقول أحد المنشورات على نادي مالكي "تيسلا"، إظهار الجزء الداخلي من لقطة شاشة شاحنة إلكترونية من "تيسلا"، عبر نادي أصحاب الشاحنات السيبرانية.