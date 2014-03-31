الطيران العماني ترفع رأسمالها إلى 519 مليون دولار لتعويض خسائر

مسقط - قالت شركة الطيران العماني المملوكة للدولة إنها سترفع رأسمالها إلى 200 مليون ريال (519.48 مليون دولار) بعد أن أعلنت تفاقم خسائرها السنوية.

وذكر درويش بن إسماعيل البلوشي رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان أن عدد أسهمها بعد الزيادة سيصل إلى 700 ألف بقيمة ريال واحد للسهم. ولم تضف الشركة مزيدا من التفاصيل .

وذكرت الشركة أن خسائرها السنوية زادت 16 % إلى 113.34 مليون ريال في 2013.

وقال البلوشي إن الخسائر ناجمة عن استمرار الاستثمار في شراء طائرات جديدة.

وتابع أن وصول 20 طائرة جديدة في وقت لاحق من العام يؤذن ببداية مرحلة جديدة مهمة لنمو الشركة وزيادة طاقتها لعلاج العجز والانتقال لتحقيق أرباح.

كما ستفصل الشركة بعض وحدات أنشطتها لتصبح شركات قائمة بذاتها وسيشمل ذلك أنشطة الامداد والتموين والسوق الحرة والطيران العارض ولكن ستبدأ الشركة بفصل أنشطة المناولة الأرضية والشحن.

وزادت إيرادات الطيران العماني السنوية 10% إلى 381.7 مليون ريال في 2013 ونقلت 4.99 مليون راكب العام الماضي بزيادة نحو 13 % عن 2012.

وسجل حجم عمليات المناولة 119 ألفا و785 طنا في 2013 بزيادة 15 بالمئة عن 2012.

وتتعرض عمان لضغوط متزايدة لكبح نمو الإنفاق بعد أن توسعت كثيرا فيه منذ عام 2011 اثر احتجاجات مطالبة بمزيد من فرص العمل ومكافحة الفساد.

واستجابت الحكومة بالتوسع في برامج الرعاية الاجتماعية وزيادة أجور العاملين في القطاع العام وبرامج لتوفير فرص عمل حرصا على السلام الاجتماعي.

وحذر صندوق النقد الدولي من أنه سيتعين على عمان إصلاح أنظمة الإنفاق وايجاد موارد دخل جديدة في السنوات القليلة المقبلة لتفادي تضخم عجز الميزانية.

(الدولار= 0.3850 ريال عماني)