السعودية تستحوذ على حصة في شركة ألمانية لـ"التاكسي الجوي"

كشفت السعودية، اليوم الأربعاء، عن استحواذها على حصة كبيرة في شركة ألمانية تعمل في مجال تصنيع المركبات الكهربائية الطائرة التي توفر خدمات التاكسي الجوي الذي ستعتمد عليه المملكة في مدينة نيوم التي تبنيها شمال غرب البلاد.

وأعلنت شركة "نيوم" السعودية التي تشرف على إنشاء مدينة عصرية عالمية تحمل الاسم ذاته، أنها استثمرت 175 مليون دولار في شركة "فولوكوبتر" الألمانية ضمن مساعي المملكة للاستحواذ على حصة كبيرة فيها، إلى جانب توطين الخبرات والابتكار في هذا القطاع.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن الخطوة الاستثمارية الجديدة تُعد تفعيلًا للشراكة الإستراتيجية بين "نيوم" و "فولوكوبتر"، التي انطلقت، في كانون الأول/ديسمبر 2021، والهادفة إلى تقديم خدمات التاكسي الجوي الكهربائي في نيوم، بما يسهل الربط بين مناطقها المختلفة، بما فيها مناطق "ذا لاين" و"أوكساچون" و"تروجينا".

وكانت نيوم وفولوكوبتر قد أعلنتا عن تأسيس شركة استثمارية مشتركة من أجل تنفيذ التنقل الذكي في مدينة نيوم، تمتلك وحدها وبشكل حصري حقوق التشغيل لأولى الخطوط في المدينة الذكية.

ويتميز مشروع النقل الجوي في نيوم بكونه يقام في مدينة جديدة، ما يوفر على منشئيه عقبات البنى التحتية القديمة القائمة في مدن قائمة تعمل على إدخال التكسي الطائر لنقل سكانها.

ويتضمن المشروع بناء مهابط خاصة للتكسي الطائر في مدينة نيوم، ضمن محطات تتيح أماكن هبوط مثالية على الرغم من قدرة التكسي الطائر على الهبوط في أي مكان مستو صغير.

ومن المقرر وفق الاتفاق بين الطرفين، أن يتم وضع 15 طائرة في الخدمة بالمدينة في غضون عامين إلى 3 أعوام من تاريخ توقيع الاتفاق.

وستكون 10 طائرات تكسي كهربائية مخصصة لنقل الركاب، ويمكنها نقل راكبين مع أمتعتهما، وهي قادرة على الطيران مسافة 35 كيلومترًا وبسرعة تصل إلى 110 كيلومترات في الساعة.

فيما ستكون 5 طائرات أخرى مخصصة لنقل البضائع، وهي مزودة بثمانية عشر مروحة ويمكنها آليًا نقل حمولة تصل إلى 200 كيلوغرام، لمسافة تزيد على 40 كيلومترًا.