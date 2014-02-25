الخلاف بين التجار وحمَالة ميناء نواكشوط تخلق أزمة تموين

هدد 19 من قادة المركزيات والاتحادات والنقابات المهنية الموريتانية بالتصعيد ما لم تتم معالجة المشكل المتفاقم في ميناء نواكشوط بين المشغلين وحمالة الميناء.

وأكد القادة العماليون في مؤتمر صحافي نظموه الاثنين أن المفاوضات التي انطلقت بينهم مع الموردين برعاية وزارة التجهيز والنقل قبل شهر وصلت إلى طريق مسدود بسبب ما وصفوه بتعنت المشغلين وإصرارهم على تركيع العمال وكسر عظمهم.

وشدد النقابيون على أحقية الحمَالة في مطالبتهم المتمثلة في تفريغ كل الحاويات بالميناء أو التعويض عنها، وعلى ضرورة إبرام اتفاق جذري ودائم ينهي مشكلة الحمالة بالميناء.

وانتقد القادة النقابيون ضعف وزارة التجهيز والنقل وإدارة الميناء وعجزهما عن تحمل مسؤولياتهما أمام المشغلين الذين اختاروا المراوغة والتلكؤ في المفاوضات الماراثونية التي استمرت شهرا .

القادة النقابيون أكدوا على استعدادهم الدائم للتفاوض، وعلى رفضهم المطلق لكل تلكؤ أو تسويف أو مماطلة، لما يمثله ذلك من تجويع ممنهج لفئة عمالية كبيرة هي الأكثر هشاشة.

وكانت الأزمة بين الحمالة والمشغلين قد نشبت إثر لجوء بعض الموردين الكبار إلى استخدام الآلة في شحن وتفريغ أغلب بضائعهم.

وقد أدى التوقف شبه التام لعمليات التفريغ من طرف الحمالة العاملين في أكبر موانئ البلاد إلى تقص كبير في كميات المواد الاستهلاكية في السوق.