شركة مصرية تبدأ مشروعاً عقارياً في القاهرة بمشاركة سعودية

القاهرة - قال رجال الأعمال المصري حسين صبور الأحد إنّ شركته بدأت العمل في مشروع عقاري بالقاهرة الجديد بمشاركة سعودية في إطار اتفاق لتنفيذ سلسلة مشاريع مشتركة بقيمة إجمالية ثلاثة مليارات جنيه (431 مليون دولار).
وقال صبور إنّ شركته الأهلي للتنمية العقارية وقعت مؤخراً الاتفاق مع الشركة السعودية التي لم يكشف عن اسمها لتنفيذ سلسلة مشروعات عقارية.
وأضاف "بدأنا فعلاً في مشروع (ذا سكوير) في القاهرة الجديدة وسيكتمل العمل فيه في آخر عام 2016."
وستضخ الشركة السعودية 1.5 مليار جنيه في المشروعات المشتركة بينما تضخ شركة صبور استثمارات مماثلة وتتولى إدارة المشروعات.
وذكر صبور أنه وقع أيضاً اتفاقاً مماثلاً مع شركة إماراتية لتنفيذ مشروعات في القطاع العقاري "وهناك مشروع معين ندرسه حالياً". ولم يكشف أي تفاصيل عن ذلك الاتفاق أو حجم الاستثمارات فيه.