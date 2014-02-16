شركة مصرية تبدأ مشروعاً عقارياً في القاهرة بمشاركة سعودية

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سلسلة مشاريع مشتركة بين مصر والسعودية بقيمة 431 مليون دولار من بينها مشروع عقاري في القاهرة الجديدة.