عُمان توقع عقد استشارات لمشروع سكك حديدية

دبي- قالت وكالة الأنباء العُمانية إن سلطنة عُمان وقعت عقدا بقيمة 13.6 مليون ريال (35.3 مليون دولار) مع شركة "ايتالفر" الحكومية الإيطالية لتقديم خدمات استشارية بشأن التصميم الأولي لمشروع السكك الحديدية العُمانية الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وقال وزير النقل أحمد بن محمد الفطيسي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية إنه يأمل أن تنطلق جولة التأهيل المسبق لعقود بناء المشروع قريبا.

وأضاف أن السلطنة سترسي أول عقد لأعمال الإنشاء في أوائل 2015 مشيرا إلى أن الاستعدادات الميدانية بدأت ومن بينها المسح الجغرافي والجيولوجي.

وستربط شبكة السكك الحديدية التي تمولها الدولة ويبلغ طولها 2244 كيلومترا بين بلدة البريمي المحاذية لحدود الإمارات العربية المتحدة وبين ست مدن رئيسية في البلاد من بينها مدينة صحار الصناعية وميناء صلالة الذي يعتبر بوابة المنطقة إلى أفريقيا في المستقبل.

ويقدر المسؤولون التكلفة النهائية للمشروع وهو الأول في السلطنة بنحو 15 مليار دولار. وسيرتبط الخط في النهاية بشبكة سكك حديدية مزمعة في دول مجلس التعاون الخليجي الست ثم اليمن.

وتصدر عُمان كميات متواضعة من النفط وستواجه تحديات في تمويل الميزانية العامة وخلق فرص عمل للمواطنين في السنوات المقبلة.

وقالت السلطنة إنها تتوقع تشغيل المشروع بأكمله بحلول 2018.

وسيساعد المشروع على تنويع الأنشطة الاقتصادية بدلا من الاعتماد على النفط والغاز من خلال تسهيل التجارة والمشروعات الصناعية وسيعزز أمن الدول الخليجية من الناحية الجيوسياسية إذ يفتح لها طريقا تجاريا مهما يبعد عن مضيق هرمز.