صناديق عربية تشارك بعروض لشراء "كوينزلاند موتوروايز"

سيدني- قالت مصادر مطلعة إن ثلاثة تحالفات استثمارية تضم صناديق مملوكة لحكومات خليجية تنوي الجمعة تقديم عروض أولية لشراء "كوينزلاند موتوروايز" لإدارة الطرق السريعة المملوكة للحكومة الأسترالية.

ويأتي البيع استكمالا لجهود حكومات الولايات الأسترالية لبيع أصول كبيرة في قطاع البنية التحتية لتمويل مشروعات كبرى.

وقال محللون إن "كوينزلاند موتوروايز" قد تباع بنحو خمسة مليارات دولار أسترالي (4.5 مليار دولار).

وقال مصدران مطلعان على الصفقة إن أحد تلك التحالفات تقوده شركة "هيستينجز" الأسترالية لإدارة الصناديق ويضم مؤسسة الاستثمار الكويتية وهي صندوق سيادي وشركة "أبرتيس" الإسبانية لإدارة الطرق السريعة وصندوق التقاعد الهولندي "ايه.بي.جي".

وتحالفت مجموعة "ترانس إربان" لإدارة الطرق السريعة في ولايتي "نيو ساوث ويلز" و"فكتوريا" مع صندوق "أستراليان سوبر" للتقاعد وجهاز أبو ظبي للاستثمار لتقديم عرض آخر.

وقال المصدران إن العرض الثالث سيأتي من تحالف يضم "آي.اف.ام انفستورز"، المملوكة لثلاثين صندوق معاشات تقاعد أسترالي، وبرنامج تقاعد المعلمين في "أونتاريو" وشركة "بورياليس" للبنية التحتية.

وقالت "كوينزلاند إنفستمنت كورب" وهي المؤسسة الحكومية التي تتولى بيع الشركة إنها ستتلقى العروض الأولية الجمعة ورفضت ذكر المزيد من التفاصيل.