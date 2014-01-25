رأس الخيمة تبني محطة لتوليد الطاقة الشمسية

أعلنت يوتيكو، الشركة المتخصصة في تطوير المرافق الخدمية المستدامة بأسعار منافسة في منطقة الشرق الأوسط، توجيها الدعوة للشركات والمقاولين للتقدم بمتطلبات التأهيل المسبق لبناء محطة توليد الطاقة الشمسية بقدرة 40 ميغا واط في رأس الخيمة.

وسيسهم المشروع في تحقيق استدامة في إنتاج الطاقة وتوفيرها للمستهلكين في المنطقة بأسعار معقولة.

وكانت شركة يوتيكو قد أنهت بنجاح عملية التأهيل المسبق لبناء محطة تحلية للمياه بقدرة 100 ألف متر مكعب/ يومياً، بمشاركة أكثر من 20 شركة في عطاءاتها لتنفيذ المحطة، التي تعد أول مشروع مياه مستقل وخاص في العالم يقوم على مفهوم "الأخذ أو الدفع" (Take or Pay).

يوفر المشروع المستقل لتوليد الطاقة الشمسية (IPP) الطاقة إلى محطة تحلية المياه، فضلاً عن توفير الطاقة إلى الشبكة التابعة ليوتيكو. كما يجرى حالياً بحث ربطها مع الشبكة الاتحادية، الأمر الذي سوف يساعد يوتيكو على زيادة قدرة توليد الطاقة الشمسية إلى 120 ميغا واط خلال السنوات القادمة.

وقد أعلنت يوتيكو أخيراً عن العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، بما في ذلك مشروع توليد الطاقة باستخدام الفحم النظيف بقدرة 270 ميغا واط، ومشروع لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 40 ميغا واط، ومشروع آخر لمحطة تحلية مياه بقدرة 100 ألف متر مكعب/ يومياً بالطاقة الشمسية، فضلاً عن العديد من نماذج تطوير المرافق الخدمية المبتكرة المستدامة.