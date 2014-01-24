أرباح "سامسونغ" تتراجع لتباطؤ مبيعات الهواتف

سيول - تراجعت الأرباح الفصلية لأكبر مصنّع عالمي للهواتف الذكية، لتسجل أبطأ وتيرة للنمو منذ عام 2011 بالتزامن مع ارتفاع قيمة "الوون" الكوري الذي أثر سلبا على مبيعاتها الخارجية، فضلا عن اكتساب "آبل" مزيدا من الأرضية الصلبة بعد إطلاق هاتفين جديدين قبل نهاية العام الماضي.

وبلغ الدخل الصافي للشركة الكورية الكبرى 7.3 تريليون وون "حوالي 6.8 مليار دولار" في الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الثاني بانخفاض 11% عن الشهور الثلاثة السابقة.

وتأثرت أرباح "سامسونغ" ونتائجها بتراجع نسبته 18% على أساس فصلي في الأرباح التشغيلية لوحدة الهواتف، هذا فضلا عن حصول موظفي الشركة على مكافأة بقيمة 745 مليون دولار بمناسبة الذكري العشرين لما يسمى "مبادرة الإدارة الجديدة".

كما تأثرت الشركة التي تحصل على حوالي 80% من مبيعاتها من خارج مقرها الرئيسي في كوريا بالارتفاع الذي حققه "الوون" الكوري أمام الدولار بعد صعوده 2.4% خلال الربع الرابع.

أما الربح التشغيلي للشركة فبلغ 8.31 تريليون وون كوري "حوالي 7.73 مليار دولار" انخفاضا من 8.84 تريليون "وون" في الربع الثالث من عام 2013.

يشار إلى أنه خلال عام 2013 بأكمله بلغ الربح التشغيلي للشركة 36.8 تريليون وون، بارتفاع تجاوز 26% بالمقارنة مع عام 2012، بالتزامن مع نمو المبيعات 13.7% إلى 228.6 تريليون وون.

(الدولار يساوي 1076.8 وون كوري تقريبا).