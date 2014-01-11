شركات الطيران الخليجية تتسلم 43 طائرة من بوينغ عام 2013

أبوظبي - تسلمت شركات الطيران الخليجية 43 طائرة من شركة "بوينغ" خلال العام الماضي 2013، واستحوذت الناقلات الجوية الإماراتية على 29 طائرة بقيمة إجمالية وصلت لـ 55,2 مليار درهم.

وحسب تقرير لشركة "بوينغ"، تصدرت شركة "طيران الإمارات" القائمة بـ 11 طائرة، تلتها "الخطوط الجوية القطرية" بـ 10 طائرات، ثم "الاتحاد للطيران" بـ 8 طائرات، و"فلاي دبي" بـ 7 طائرات.

وتسلمت "الخطوط الجوية السعـودية" 4 طائرات من "بوينغ" و"دبي لصناعة الطيران" 3 طائرات، وكانت أغلب الطائرات من طراز "بوينغ 777- 300 أي آر".

وأشارت "بوينغ" أنها حققت رقماً قياسياً في عام 2013 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني، من خلال تسليم أكبر عدد من طائراتها التجارية إلى عملائها من شركات الطيران في عام واحد وصل إلى 648 طائرة، فيما بلغ عدد الطلبيات على طائراتها التجارية المتراكمة في نهاية العام الماضي نحو 5080 طلب، محققة بذلك أعلى معدل في تاريخ الشركة.