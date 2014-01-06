تركيا تستعد لإطلاق أول "تلفريك" للنقل الجماعي

أنقرة- تعمل السُّلطات التركية على إنجاز مشروع للعربات المعلقة (تلفريك) للنقل الجماعي، في العاصمة أنقرة مطلع آذار/مارس المقبل.

ويأتي مشروع المعبر الهوائي كمحاولة من الحكومة للتخفيف من الازدحام المروري الشديد في العاصمة - ثاني أكبر المدن التركية بعد إسطنبول - التي تعاني كثافة سكانية، إذ يبلغ عدد قاطنيها نحو 4.5 مليون نسمة وفقاً لإحصاءات العام 2010.

ويربط التلفريك حي "يني محلة" في مركز المدينة، وحي "شن تيبيه" الواقع فوق هضبة مرتفعة في أطراف المدينة.

وتسعى الحكومة التركية برئاسة أردوغان إلى إنجاز المشروع ليصب في خانة إنجازات الحكومة قبل بداية انتخابات حاسمة في آذار/ مارس المقبل.

وقال رئيس بلدية أنقرة الكبرى، مليح جوكتشيك، لوسائل إعلام محلية إن خدمة النقل الهوائي ستكون متاحة بالمجان أمام المواطنين.

وأضاف موضحاً أن التلفريك الجديد يتمتع بوجود أنظمة مراقبة بالكاميرات، وشاشات عرض، ونظام تدفئة للمقاعد لمواجهة درجات الحرارة التي تنخفض في الشتاء إلى ما دون الصفر.

ويبلغ طول الخط الذي ستسلكه العربات 3.25 كم، يحتوي على أربع محطات مدة التوقف فيها 15 ثانية.

ويضم التلفريك 106 عربات تستوعب كل واحدة 10 ركاب، وتستغرق الرحلة 13.5 دقيقة للوصول.

وتأمل بلدية أنقرة أن يتحول مشروع النقل الجديد إلى وجهة تستقطب السياح.