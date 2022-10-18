"تويوتا" تثير غضب عملاء في مصر لتأخر تسليم السيارات

أعرب عملاء لشركة "تويوتا" في مصر عن غضبهم تجاه التأخر في تسليم السيارات، رغم مرور أشهر على دفع رسوم الحجز، في الوقت الذي تم فيه تداول مقطع فيديو نشرته مواقع محلية تبرز احتجاز العملاء داخل مقر الشركة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، غضب سيدات من عدم تسلم السيارات الخاصة بهن، رغم دفع قرابة 150 ألف جنيه ما يعادل 7700دولار، وتصريحاتهم بشأن وجود السيارات داخل المخازان، وسط تعليقات بشأن فوضى سوق السيارات لعدة أسباب.

وتعليقًا على الموضوع قال نائب رئيس شعبة السيارات في الاتحاد العام للغرف التجارية اللواء نور درويش، إن الأزمة لا تتعلق فقط بشركة "تويوتا"، وإنما كافة الشركات بسبب صعوبة الاستيراد، والقرارات الحكومية الأخيرة التي نتج عنها عدم فتح الاعتمادات للشركات للتمكن من الاستيراد.

وأضاف في تصريحات لـ"إرم نيوز": "بعض العملاء سددوا رسوم الحجز منذ يناير الماضي، وبعد تعثر الاستيراد تم إخطار بعضهم بسحب أموالهم بالفوائد، إلا أن ذلك قوبل بالرفض اعتمادا على الأسعار التي تم الاتفاق عليها وخشية العملاء من زيادة الأسعار".

وتابع درويش قائلًا: "أنا لا أدافع عن أحد، لكنني أقول الحقيقة، وخطأ أي شركة لابد أن يقابل بحسم وشدة، لكن طبيعة القرارات الحكومية الخاصة بالاعتماد المستندي هي سبب التأخر، وصعوبة الاستيراد نتيجة ذلك".

بدوره قال نائب رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية إيهاب المسلمي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن شركة "تويوتا" أنهت كافة المشكلات مع العملاء منذ أيام بناء على طبيعة الموقف الحالي بشأن الاستيراد.