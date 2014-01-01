تارجت الأمريكية تواجه أكبر اختراق لبياناتها بتاريخها

نيويورك - تواجه شركة تارجت الأمريكية أكبر اختراق لبيانات المدفوعات في تاريخ قطاع تجارة التجزئة بالولايات المتحدة وقالت إنّ بعض قسائم الهدايا التي باعتها خلال موسم الأعياد لم يجر تفعيلها.

وقالت مولي سنايدر المتحدثة باسم تارجت "نحن على علم بأنّ بعضاً من قسائم الهدايا التي تبيعها تارجت لم يجر تفعيلها تماماً ونعتذر عن ذلك".

وتعهدت ثالث أكبر شركة تجزئة في الولايات المتحدة بعلاج المشكلة وقالت إنّ "أقل من 0.1 بالمئة من القسائم التي بيعت تأثرت بالمشكلة".

وقالت سنايدر إن "المشترين بإمكانهم إعادة القسائم التي لم يجر تفعيلها إلى متاجر تارجت المحلية أو الاتصال هاتفياً للحصول للحصول على مساعدة".

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوعين من إعلان الشركة أنّ متسللين سرقوا بيانات مما يصل إلى 40 مليون بطاقة ائتمانية لمشترين زاروا متاجر الشركة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى لموسم العطلات.