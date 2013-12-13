أمريكا تعاقب شركتين في سنغافورة بسبب إيران

سنغافورة- قالت وزارة الخارجية في سنغافورة الجمعة إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركتين تتخذان من سنغافورة مقرا بسبب تعاملاتهما مع إيران.

وذكرت الوزارة أن فرض العقوبات على شركة ميد أويل إيجا وشركة سينجا تانكرز جاء بموجب القوانين الأمريكية التي تتجاوز نطاق عقوبات مجلس الأمن الدولي الملزمة لكل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة في بيان: "لسنا بصدد تطبيق قوانين دول أخرى".

وتابعت: "لكننا نظرا لأهمية الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي نتوقع أن تلاحظ الشركات التي لها تعاملات مع دول تخضع للعقوبات الأمريكية الأحادية هذه الحالات وحالات أخرى سابقة وأن تحسب حساباتها وقراراتها الخاصة فيما يتعلق بتأثير ذلك على مصالحها التجارية".