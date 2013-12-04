وزير السياحة: 25 دولة رفعت حظر السفر إلى مصر

القاهرة - قال وزير السياحة المصري هشام زعزوع إنّ 25 دولة رفعت حظر السفر إلى المناطق السياحية في مصر وتوقع ارتفاع عدد السياح إلى ما بين 13 و14 مليون سائح في العام المقبل.

وقال زعزوع على هامش ملتقى للاستثمار المصري الخليجي في القاهرة "الوضع الآن أفضل كثيراً وسيصبح أفضل جداً اعتباراً من فبراير (شباط) المقبل".

وأضاف أنّ معظم الدول المهمة رفعت الحظر لكن الولايات المتحدة لم ترفعه بعد بينما خففت فرنسا الحظر بعض الشيء.

وكان زعزوع قال إنّ بداية التعافي الحقيقي لقطاع السياحة في مصر ستكون في يناير/كانون الثاني وبنهاية 2014 سيكون التعافي اكتمل بشكل تام.