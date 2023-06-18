"بوينغ" تتوقع تضاعف عدد الطائرات التجارية خلال الأعوام الـ20 المقبلة

وستوجه 23% من الطائرات الجديدة إلى أمريكا الشمالية، و22% إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ و21% لأوراسيا، فيما تذهب 20% منها إلى الصين وحدها.

وأعلنت "بوينغ" أن يبقى الطلب على طائرات الشحن قويًّا بمستوى 3,5% بوتيرة سنوية متخطيًا الزيادة في حجم المبادلات التجارية عبر العالم التي تقدر بحسب أرقام "بوينغ" بـ3% سنويًّا على مدى 20 عامًا.

وهذه التوقعات الصادرة عشية افتتاح معرض "لو بورجيه" الدولي للطيران في ضواحي باريس، قريبة من الأرقام التي نشرتها "بوينغ" العام الماضي، وقدرت فيها أن يصل عدد الطائرات في 2041 إلى 47080 طائرة.

وتوقعت "إيرباص" الأربعاء، أن يحتاج العالم إلى 40850 طائرة جديدة ما بين طائرات ركاب وطائرات شحن بحلول 2042؛ ما سيرفع حجم الأسطول العالمي إلى 46560 طائرة في مقابل 22880 في مطلع 2020.

وأوضح مسؤول التسويق التجاري في "بوينغ" دارن هالست، أنه "بعد الخروج من أزمة تفشي وباء كورونا التي انعكست بشدة على الطلب، ننتقل من مرحلة انتعاش إلى استعادة الأسس التي يقوم عليها قطاع الرحلات الجوية منذ 60 عامًا".