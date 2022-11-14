"تسلا" تنشر تصميم جهاز شحنها الخاص لتوحيده بين جميع السيارات الكهربائية

أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، عن نشر تصميمها الخاص لأجهزة شحن السيارات بشكل مفتوح.

ودعت "تسلا" شركات تشغيل شبكات الشحن وصناعة السيارات الكهربائية في العالم، لاستخدام شاحن "تسلا" ومخرج شحن سياراتها الكهربائية.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن "جهاز توصيل السيارات الكهربائية من تسلا هو الأكثر استخدامًا في أمريكا الشمالية، ويوفر الشحن بالتيار المتناوب بقيمة 1 ميغا واط، فضلًا عن إمكانية الشحن بالتيار المستمر أيضًا".

وأضافت "يمتاز جهاز تيسلا بأن أجزاءه ثابتة ويبلغ حجمه نصف أحجام الأجهزة الأخرى، وتفوق قدرته ضعف أنظمة الشحن المزدوجة".

وتهدف شركة "تسلا" إلى تسريع تحول العالم إلى استخدام الطاقات البديلة؛ ما دفعها إلى نشر تصميماتها مجانًا إلى شركات صناعة السيارات وتشغيل شبكات الشحن.

وأعادت "تسلا" تسمية أجهزة شحن سياراتها إلى "نموذج الشحن في أمريكا الشمالية"، لتشجيع الشركات على تبني المعايير ذاتها في تصميم مخارج الشحن في سياراتها الكهربائية.