"تسلا" تنشر تصميم جهاز شحنها الخاص لتوحيده بين جميع السيارات الكهربائية
أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، عن نشر تصميمها الخاص لأجهزة شحن السيارات بشكل مفتوح.
ودعت "تسلا" شركات تشغيل شبكات الشحن وصناعة السيارات الكهربائية في العالم، لاستخدام شاحن "تسلا" ومخرج شحن سياراتها الكهربائية.
وقالت الشركة، في بيان لها، إن "جهاز توصيل السيارات الكهربائية من تسلا هو الأكثر استخدامًا في أمريكا الشمالية، ويوفر الشحن بالتيار المتناوب بقيمة 1 ميغا واط، فضلًا عن إمكانية الشحن بالتيار المستمر أيضًا".
وأضافت "يمتاز جهاز تيسلا بأن أجزاءه ثابتة ويبلغ حجمه نصف أحجام الأجهزة الأخرى، وتفوق قدرته ضعف أنظمة الشحن المزدوجة".
وتهدف شركة "تسلا" إلى تسريع تحول العالم إلى استخدام الطاقات البديلة؛ ما دفعها إلى نشر تصميماتها مجانًا إلى شركات صناعة السيارات وتشغيل شبكات الشحن.
وأعادت "تسلا" تسمية أجهزة شحن سياراتها إلى "نموذج الشحن في أمريكا الشمالية"، لتشجيع الشركات على تبني المعايير ذاتها في تصميم مخارج الشحن في سياراتها الكهربائية.
وتسمح خطوة "تسلا" لمالكي السيارات الكهربائية بشحن سياراتهم في جميع الشبكات دون استخدام أجهزة تحويل، فيما أشارت الشركة إلى بدء تجاوب شركات مشغلات الشحن لتوحيد معيار أجهزة الشحن معها.
وقالت الشركة "نتطلع إلى مستقبل تستطيع فيه السيارات الكهربائية استخدام محطات الشحن الفائقة والعادية موحدة المعايير"؛ وفقًا لموقع "تسلا راتي".
وأتاحت الشركة ملفات تصاميم أجهزتها على الإنترنت، وتتضمن المواصفات التقنية وبيانات أجهزة الشحن من التيار المتناوب والمستمر، فضلًا عن ملفات الرسوميات الهندسية.
وتسعى الشركة نحو تعميم معايير أجهزة الشحن ضمن معايير تصميم وصناعة السيارات الكهربائية في أمريكا الشمالية.
ويمكن لخطوة "تسلا" الجديدة أن تشجع السائقين على استخدام السيارات الكهربائية بدلًا من سيارات الوقود الأحفوري، من خلال تسهيل عمليات الشحن.
وتصب جهود "تسلا" في إطار انتشار استخدام السيارات الكهربائية وتبني شركات صناعة السيارات الكبرى لخطوط إنتاجها.