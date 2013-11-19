400 منشأة سعودية واستثمارات بـ 10 مليارات ريال مهددة بالإغلاق

هدد ارتفاع الإيجارات حوالي 400 مصنع ومنشأة ومستودع في السعودية بالإغلاق وتوقف استثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال وخروج 3 آلاف عامل سعودي من سوق العمل.

ورفعت الغرفة التجارية والصناعية في جدة غرب المملكة العربية السعودية أجار المستودعات إلى 90 ريالاً للمتر الواحد سنوياً، بعد أن كان ريالاً واحداً ثم أربعة ريالات حتى وصل إلى 14 ريالاً.

وأغلقت الغرفة الإثنين بوابات رئيسية مؤدية إلى المستودعات، بعد رفض المستأجرين الموافقة على العقود الجديدة التي طرحتها، ما عزز الخلاف بين الغرفة ورجال الأعمال، وطالب بعضهم بفسخ العلاقة التأجيرية بين المؤسسة العامة للموانئ وغرفة تجارة جدة، بعد 34 عاماً.

يذكر أن المواطنين السعوديين العاملين في المستودعات والبالغ عددهم 3 آلاف عامل يعولون ما يقارب 12 ألف فرد.

وسيتسبب رفع الإيجار في خروج الكثير من الاستثمارات من تلك المنطقة أو زيادة في أسعار المواد للمستهلك.

وفي وقت سابق توقّعت أكثر من نصف شركات القطاع الخاص السعودي انعكاسات سلبية وتردّياً في قطاع الأعمال في المملكة على خلفية طرد العمالة المخالفة من البلاد؛ حيث أضرّت حملة ملاحقة العمالة غير الشرعية بالكثير من القطاعات الاقتصادية وتعرض بعضها للشلل التام بسبب نقص العمالة.

كما كان مستثمرون ورجال أعمال سعوديون انتقدوا الشروط التعجيزية والفساد والبيروقراطية التي تجبر الكثير من رؤوس الأموال السعودية على الهروب باستثماراتهم من المملكة وتأسيس مشاريعهم في الخارج.