الوليد بن طلال: استثمارنا في "تويتر" للمدى الطويل

الرياض - أكد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة"، أن استثمار الشركة في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" استراتيجي وللمدى الطويل.

وقال الوليد بن طلال وفقاً لبيان صادر عن الشركة تحصلت "إرم" على نسخة منه، أن شبكة "تويتر" ثروة معلوماتية وتعد الشبكة الأولى للتواصل الاجتماعي في العالم، مؤكداً على أنه شخصياً وشركة "المملكة" سوف يحتفظان بكامل ملكيتهما عند تداول سهم "تويتر" في الأسواق الأمريكية.

وكان الوليد بن طلال كتب في تغريدات له على "تويتر" بعد اقفال التداولات بالسوق يوم الخميس الماضي قائلاً: "أتممت أنا وشركة المملكة رفع ملكيتنا في إكتتاب "تويتر" وأقفل سهمها بأول تداول بارتفاع أكثر من ٢٠٠% من تاريخ استثمارنا".

يذكر أن الأمير الوليد بن طلال اشترى حصة قيمتها 300 مليون دولار في شركة التدوين المصغر "تويتر" في عام 2011، ولم يتم الافصاح آنذاك عن قيمة الشراء أو حجم الحصة.