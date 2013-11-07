الدار العقارية تضاعف أرباحها في الربع الثالث

دبي- أعلنت الدار العقارية أكبر شركة عقارية في أبوظبي الخميس عن زيادة 98 % من صافي ربح الربع الثالث من العام متجاوزة تقديرات المحللين مع قيامها بخفض التكاليف وإسقاط قيمة الأصول.

وقالت الشركة المشيدة لحلبة سباقات فورمولا 1 في أبوظبي في بيان للبورصة إنها حققت ربحا بلغ 407.5 مليون درهم (111 مليون دولار) مقارنة مع 205.7 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2012.

وتوقع أربعة محللين أن تحقق الشركة ربحا صافيا قدره 241.3 مليون درهم في المتوسط.

وقالت الدار في بيان منفصل إن مجلس إدارتها يدرس إعادة تمويل ديون قائمة عن طريق قروض أو صكوك.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن الدار تجري محادثات مع البنوك بشأن تدبير قرض يصل إلى 1.5 مليار دولار مع خيار لتحويله إلى سندات في وقت لاحق.

وإندمجت الدار في حزيران/ يونيو الماضي مع منافستها السابقة صروح العقارية في إطار صفقة بدعم حكومي تمخضت عن أكبر شركة عقارية في أبوظبي بأصول قيمتها 13 مليار دولار.