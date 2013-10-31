سعوديات يفتتحن أول صالة سيارات نسائية في المملكة

تعتزم شركة سيارات سعودية افتتاح أول صالة عرض نسائية للسيارات في المملكة العربية السعودية، لتضم سيارات تناسب المرأة والعائلة وتديرها كوادر نسائية مكونة من 25 فتاة سعودية.

وقالت سيدة الأعمال موضي بنت جريس مدير مبيعات شركة الجميح للسيارات خلال افتتاح معرض "أنتِ ملكة" للأزياء في العاصمة الرياض إن شركة الجميح تعتزم افتتاح الصالة النسائية للسيارات وسيعمل فيها 25 فتاة سعودية في مجال المبيعات والتسويق.

وترتفع في المملكة بين الحين والآخر أصوات رافضة لدخول المرأة سوق العمل في المجتمع السعودي أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة، ويُعارض شيوخ الدين المحافظون الإصلاحات الحذرة التي يجريها الملك عبد الله الهادفة إلى توفير المزيد من الوظائف في القطاع الخاص والحد من دور المؤسسة الدينية في التعليم وتحسين فرص المرأة السعودية.

وتصل نسبة استثمارات النساء السعوديات في المملكة إلى 21 بالمئة من حجم الاستثمار الكلي في القطاع الخاص عموماً.

وكانت وزارة التجارة السعودية ألغت في تشرين الثأول/أكتوبر 2011 شرط تعيين مدير أو وكيل شرعي للنساء، لكنها اشترطت أن تكون تلك الإدارة وفق الضوابط الشرعية؛ ما منح المرأة السعودية حرية أكبر في الاستثمار والعمل.

يذكر أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم تحظر النساء من قيادة السيارة.