طيران الاتحاد ينوي شراء طائرات بوينغ و777إكس

دبي- قال مصدران مطلعان الإثنين إن شركة الإتحاد للطيران في أبوظبي تتفاوض على طلبية بعدة مليارات من الدولارات لشراء طائرات من بوينج من بينها 25 طائرة على الأقل من الطراز المحدث للطائرة 777 .

وقال المصدران إن الشركة الخليجية التي تحقق نمواً متسارعاً وتنافس شركات عملاقة أخرى في المنطقة مثل طيران الإمارات والخطوط القطرية تتطلع لشراء ما بين 25 و30 طائرة من طراز "777-إكس".

وقال أحد المصدرين إن الإتحاد قد تعزز أيضاً طلبية لشراء طائرات 787 دريملاينر بإضافة 30 طائرة وهو ما يعبر عن ثقة في هذه الطائرة التي تعرضت لعدد من المشكلات الفنية.

وقالت بوينج إن هناك اهتماماً كبيراً بالطائرة 777-إكس لكنها رفضت التعقيب على مفاوضات بعينها. ورفضت الاتحاد التعقيب أيضاً.