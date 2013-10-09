معرض عقاري في دبي يهدف للبناء على الطفرة العقارية

دبي - تدفق المستثمرون وشركات التطوير العقاري على دبي لحضور معرض سيتي سكيب جلوبال أحد أكبر المعارض العقارية في الشرق الأوسط.

وبدأ المعرض الثلاثاء ويعقد للعام الرابع ويقول المنظمون إن عدد المشاركين ارتفع هذا العام في علامة على تعافي سوق العقارات في دبي.

ويوفر المعرض منصة للشركات التي مقرّها دبي والشركات العالمية لاستعراض مشروعاتها الجديدة.

ومن بين الشركات المشاركة هذا العام شركة نخيل التي أعلنت خططاً لاستئناف العمل في واحدة من ثلاث جزر على شكل نخيل كانت ترمز إلى الافراط في الإنفاق خلال سنوات الازدهار بالامارة.

ويشير هذا أيضاً أنّ الامارة تتعافى من أزمتها المالية.

وقالت شركة إعمار العقارية ودبي القابضة - وهي مجموعة مملوكة لحاكم الامارة - إنهما ستتعاونان لاستئناف العمل في مشروع اللاجونز وهو مشروع يقام على مساحة ستة ملايين متر مربع كان قد تعثر عقب الانهيار العقاري وأزمة ديون الشركات بالامارة.

وأعلنت شركات تطوير عقاري أخرى كثير منها مملوك للدولة عن مشروعات جديدة بعشرات المليارات من الدولارات في العام الماضي مع تعافي اقتصاد دبي بدعم نمو قطاعي التجارة والسياحة.

وأعلنت داماك العقارية وهي شركة خاصة في دبي تدشين مشروع ترامب استايتس في وسط مشروع أكويا الذي يقام على مساحة 28 مليون قدم مربعة وهو قيد الإنشاء حالياً.