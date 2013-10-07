شركة حكومية بدبي ترد 24.3 مليون دولار لشركة عقارية

دبي - سترد شركة مملوكة لحكومة دبي 24.3 مليون دولار لشركة تطوير عقاري بعد خلاف بشأن صفقة بيع قطعة أرض في قضية تنظرها محكمة خاصة تأسست لتسوية دعاوى ضد مجموعة دبي العالمية وهو ما قد يساهم في استعادة ثقة المستثمرين في الإمارة.

وستقوم شركة نخيل العالمية وهي إحدى وحدات مجموعة دبي العالمية ومستقلة عن نخيل - التي تبني جزرا صناعية على شكل نخيل في دبي - برد المبلغ لشركة الفلك الدولية المملوكة لسعوديين.

وفي 2011 وقعت مجموعة دبي العالمية صفقة مع 80 دائنا لإعادة هيكلة ديون مستحقة عليها بقيمة 24.9 مليار دولار لكن بعض الدائنين رفعوا دعاوى أمام المحكمة الخاصة وتم نظر نحو 11 قضية هذا العام. وسيساعد حل تلك القضايا في استعادة ثقة المستثمرين في دبي في أعقاب أزمة ديون الشركات بالإمارة في 2009-2010، وقال محامون عن شركة الفلك للمحكمة الإثنين إن الشركة توصلت إلى تسوية مع نخيل العالمية.

وإضافة إلى رد 89.4 مليون درهم (24.3 مليون دولار) للفلك ستقوم نخيل العالمية بدفع فوائد قدرها 5.71 مليون درهم وفائدة يومية بمعدل سنوي 2.72 في المئة حتى تسدد كل الأموال المستحقة عليها، وقال كليفورد تشانس ممثل نخيل العالمية إن دعاوى الفلك الأخرى المطالبة بتعويضات قدرها 66.2 مليون درهم إجمالا تم إسقاطها.

وفي أيار/مايو 2008 قرب ذروة الازدهار العقاري في دبي وافقت الفلك على شراء قطعة أرض في ميناء راشد مقابل 446.97 مليون درهم وسددت خمس المبلغ بنهاية ذلك العام وفقا لوثائق قضائية، لكن الشركة لم تتسلم الأرض وعرضت عليها عقارات أخرى مقابل المبلغ الذي دفعته وهو ما دفع الشركة للجوء إلى المحكمة.

(الدولار= 3.673 درهم اماراتي)