أزمة تغريدات 2018.. ماسك يُتهم بالكذب أمام هيئة محلفين ومحاميه يرد

قال محامي مستثمري شركة "تسلا" يوم الأربعاء، إن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة، "كذب" حين قال إنه تم "تأمين" التمويل لإلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم.

لكن محامي ماسك قال إن الملياردير استخدم فحسب "كلمات خاطئة" للتعبير عن خططه في 2018.

ويسعى جلين ليتلتون، المستثمر في تسلا، للحصول على تعويضات نيابة عن المساهمين الذين تداولوا أسهم الشركة في الأيام التي تلت نشر ماسك خطته لإلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم على تويتر في آب/ أغسطس 2018.