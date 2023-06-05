"طيران الرياض" تسعى لإتمام طلبية كبيرة من الطائرات ضيقة البدن

تجري شركة "طيران الرياض" محادثات مع شركتيْ "إيرباص" و"بوينغ" العملاقتين؛ لإتمام طلبية كبيرة من الطائرات ضيقة البدن، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة توني دوغلاس.

وقال دوغلاس، في مقابلة خلال اجتماع شركات الطيران العالمية في اسطنبول التركية، اليوم الإثنين: "لن تكون الطلبية صغيرة بأي حال من الأحوال، وقد لا تكون هذه الطلبية هي الأخيرة لنا"، وفق "رويترز".

وكانت الشركة السعودية قد كشفت بشكل رسمي، الأحد، عن الهوية البصرية للفئة الأولى من أسطول الطائرات التابع لها، من طراز "بوينغ 9-787".

وتميزت الهوية البصرية للطائرات السعودية تلك بلون زهور الخزامى المنتشرة في صحاري السعودية.