معرض "الفرنشايز" في 22 الجاري بالقاهرة

تشارك 55 شركة في معرض السنوي لـ"الفرنشايز" في دورته الثانية عشر، المزمع إقامته بين 22 و25 من الشهر الجاري في القاهرة، بحسب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الاعمال "أفدا" المهندس طارق توفيق.

وبين توفيق أن في المعرض 50 شركة من مصر إضافة إلى 5 من الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا واليونان وإيطاليا وألمانيا.

وأكد توفيق فى بيان له السبت، أن هذا الحدث الاقتصادي الهام الذي يحضره مستثمرون وضيوف من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا؛ فرصة للتعرف علي الاستثمارات المختلفة في مصر، وإلقاء الضوء على التسهيلات المتاحة في السوق المصري، ما يعطي الاقتصاد الوطني دفعة في هذا الوقت الحرج.

ويجب الأخذ في الاعتبار الأهمية الكبيرة التي اكتسبها قطاع الأعمال الذي يدار بنظام منح حقوق الامتياز التجاري المعروف باسم الفرنشايز حيث ذكر طارق توفيق أن عدد انظمة الفرنشايز القائمة بمصر يتجاوز ٦٠٠ نظام موزعة بين أنظمه عالمية ومحلية، تتنافس على مبيعات سنوية تقدر بحوالي ١٢مليار جنيه، وتوفر حوالي ٨٠٠ ألف فرصة عمل مباشر ومليون وخمسمائة ألف فرصة عمل غير مباشرة من الصناعات المغذية التي قامت خصيصاً لخدمة هذه الأنشطة، وتقدر الاستثمارات المباشرة لتلك الشركات بحوالي ٨٠ مليار جنيه.