ترامب: تويتر أصبحت الآن في أياد أمينة‎‎

عبّر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن سروره لأنّ منصّة تويتر أصبحت الآن "في أيادٍ أمينة"، بعدما استحوذ الملياردير إيلون ماسك عليها.

وقال عبر شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي التابعة له: "أنا سعيد جدًا لأنّ تويتر أصبحت الآن في أيادٍ أمينة، ولن يديرها بعد الآن مجانين يساريون راديكاليون يكرهون بلدنا بالفعل".

ولم يذكر الملياردير الجمهوري ما إذا كان ينوي مجددا استخدام المنصّة التي كانت قد حظرت حسابه بعد الهجوم على الكابيتول، عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي جوبايدن.

وفي أيار/مايو، ألمح ماسك إلى عودة ترامب إلى تويتر، ما قد يثير ردود فعل كثيرة.

وقبل حظر حسابه، كان الرئيس الأميركي السابق يتوجه عبر تويتر، مباشرةً إلى متابعيه الذين كان يبلغ عددهم 88 مليونًا، وكان يثير الجدل بشكل منتظم.

إلا أنه اعتبر أن شبكة "تروث سوشال" تعمل بشكل "أفضل" من منصّة تويتر التي ينبغي حسب قوله، أن "تعمل جاهدةً للتخلّص من كلّ الحسابات المزيّفة والروبوتات التي أضرّت بها كثيرًا".