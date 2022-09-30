إيلون ماسك يتدخل لإنقاذ تلسكوب هابل

تخطط شركة ”سبيس إكس“ التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك للمساعدة في إنقاذ تلسكوب ”هابل“ من أعطال يمر بها، ولإطالة عمره في الفضاء.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن تلسكوب ”هابل“ البالغ من العمر 32 عامًا بدأ يفقد ارتفاعه ببطء، وإذا لم يتم فعل أي شيء لتعزيزه فإنه يمكن أن يسقط في الغلاف الجوي للأرض ويحترق.

وكان التلسكوب قد انخفض بحوالي 25 كيلومترا منذ البعثة الرابعة لمرصد هابل الفضائي، وهي الرحلة الخامسة والأخيرة لصيانة مرصد هابل التي انطلقت من مركز كينيدي للفضاء في 11 مايو من عام 2009.

ويدور تلسكوب هابل الآن حول الأرض على ارتفاع 335 ميلاً، 540 كيلومترا، إلا أن ناسا ترغب في إعادته إلى ارتفاع 372 ميلاً، 600 كيلومتر، حيث تم وضعه عندما تم إطلاقه في عام 1990.

من جانبه، قال مدير مشروع ”هابل“، باتريك كراوس: ”يمكن إضافة 15 إلى 20 عامًا من العمر المداري للمهمة إذا تمكنا من تحقيق هذا الارتفاع“.

ولن يقتصر الأمر على ذلك فقط، حيث تتم دراسة إمكانية أن ترسل ”سبيس إكس“ طاقمًا في إحدى كبسولات Dragon الخاصة بها لخدمة بعض أجهزة التلسكوب، ويمكن أن يشمل الأمر استبدال الجيروسكوبات المستخدمة لتوجيه التلسكوب إلى النجوم والمجرات والتي أظهرت سابقًا أنها يمكن أن تفشل بمرور الوقت.

وكان تلسكوب ”هابل“ قد صور هذا العام النجم الوحيد في الكون وأكبر مذنب تم التعرف عليه على الإطلاق، وتم إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي العام الماضي وبدأ عملياته الفعلية في يوليو، ومن المتوقع أن يعمل المرصدان معًا جنبًا إلى جنب لعدد من السنوات.