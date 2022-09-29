"سامسونغ" تكشف النقاب عن الروبوتات ذاتية القيادة

أبرمت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية اتفاقية تعاون مع شركة البرمجيات والقيادة الذاتية الكورية Neubility لإطلاق خدمة روبوتات مستقلة يمكن استخدامها في ملاعب الغولف داخل البلاد.

وهذه أول خدمة روبوت ذاتي القيادة في العالم تم تصميمها خصيصًا لملعب الغولف، وتأمل الشركتان في جذب جمهور أوسع إلى لعبة الجولف من خلال جلب التقنيات الذكية إلى الملاعب في كوريا الجنوبية.

وكان قد تم اختبار روبوت Neubie ذاتي القيادة بواسطة شركة القيادة الكورية في آذار مارس الماضي، وأظهر الروبوت فعاليته في التنقل في مجموعة مختلفة من التضاريس، بما في ذلك المنحدرات الحادة والمسارات الضيقة والمنحنية.

ويبدو روبوت Neubie مشابها لحقيبة ظهر كبيرة الحجم مزودة بعجلات وعيون LED مزودة بتعبيرات مختلفة.

من المتوقع أن يتم تسويق الروبوت في أكتوبر القادم، وأشارت التقارير إلى أن شركة Neubility تخطط لطرح أكثر من 200 روبوت بحلول نهاية العام، ومع ذلك، فإن العدد الدقيق للروبوتات التي تستخدمها سامسونغ في ملاعب الجولف غير معروف.

ومع ذلك، يمكن استخدام الروبوت الجديد في العديد من الحالات والأماكن، حيث من الممكن أن يجد الروبوت الذاتي القيادة أدوارًا جديدة في مجال البيع بالتجزئة والشركات.

من جانبه، قال سانغمين لي، الرئيس التنفيذي لشركة Neubility، ”إن الروبوت اجتاز بنجاح عددًا من عمليات التحقق؛ بما في ذلك الاختبار التجريبي والتسويق التجاري“. وأضاف: ”سنواصل جهودنا لطرح خدمات توصيل الروبوت في مختلف المجالات، بما في ذلك الجامعات والمتنزهات والمنتجعات ومرافق الشركات“.