السعودية.. ما هو نظام الشركات الجديد 2022؟

يسعى ”نظام الشركات الجديد 2022″، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته يوم الثلاثاء، إلى معالجة تحديات قطاع الأعمال، بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.

والجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حصدت تفاعلا بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالنظام الجديد وعدّدوا مزاياه الكثيرة.

فما ”نظام الشركات الجديد 2022″؟ وما مزاياه؟

ينظم جميع الأحكام المتعلقة بالشركات، مثل: الشركات التجارية، والشركات غير الربحية، والشركات المهنية.

يسهّل المتطلبات على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويسهّل متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات.

يمنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكامًا وشروطًا خاصة.

يزيل العديد من القيود في جميع مراحل التأسيس والممارسة والتخارج للشركات.

يسمح بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة.

يتيح توزيع الأرباح مرحليًّا أو سنويًّا بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.

يتيح تنفيذ الإجراءات إلكترونيًّا عبر وسائل التواصل الحديثة ”عن بُعد“

بشأن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، استحدث النظام شكلا جديدا للشركات باسم ”شركة المساهمة المبسطة“

النظام يستثني ”الشركات متناهية الصغر والصغيرة“ من متطلب تعيين مراجع الحسابات مراعاة لحداثتها وحجمها

في ما يتعلق بالشركات المساهمة، النظام ألغى الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة

بشأن ”الشركات العائلية“، النظام يُمكّن من إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها

بشأن ”الشركات غير الربحية“، النظام أفرد بابًا خاصًّا لتنظيمها كذراع استثمارية تمكّن من الارتقاء بالقطاع الثالث

بالنسبة للشركات الأجنبية، النظام يسهّل ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال في المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر.

بشأن الشركات المهنية، النظام يُمكن الشركات من ممارسة مهنة حرة أو أكثر، ولها اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أثنى حاتم الكاملي في تغريدة على ”تويتر“، على النظام الجديد للشركات في السعودية، مؤكدا أن أبرز ما ميز النظام هو ”إمكانية تحويل أدوات الدين والصكوك التمويلية إلى أسهم“.

وقال راكان عبد الله الحمراني إن النظام الجديد بمثابة ”نقلة نوعية في عالم التجارة“ والاستثمار في السوق.

وركز Nabil في تغريدته على أن النظام الجديد للشركات هو أكبر داعم لقطاع ريادة الأعمال لعدة أسباب، منها أن النظام ”ألغى الحاجة لتأسيس كيانات خارجية، واعترف بأدوات استثمارية لم يكن معترفًا بها“، وغيرها.

وأشار عبد الرحمن اللاحم إلى أن النظام ”خرافي وغير مسبوق في العالم العربي في أفكاره وأحلامه“، وفقا لتعبيره.