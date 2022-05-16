"اتصالات" الإماراتية تصبح أكبر مستثمر في "فودافون" البريطانية

ارتفعت أسهم ”فودافون“ اليوم الإثنين، بعدما أكدت شركة الاتصالات البريطانية العملاقة أن مجموعة ”اتصالات“ الإماراتية باتت أكبر مستثمر فيها.

وأعلنت ”فودافون“ في بيان أن المجموعة التي تملك حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حصة الأغلبية فيها اشترت 9,8% من الشركة البريطانية، بحسب ”فرانس برس“.

وأدت الأنباء إلى ارتفاع أسهم ”فودافون“ بنسبة 2,4% لتسجّل 120,7 بنسا بحدود منتصف اليوم على مؤشر ”فوتسي-100“ الذي كان ثابتا بشكل عام.

وأعلنت الشركة الإماراتية، السبت الماضي، عن أنها اشترت 2,766 مليارا من أسهم ”فودافون“ لقاء مبلغ قدره 4,4 مليارات دولار (4,2 مليار يورو، لكنها شددت على أنها لن تطلق عملية للسيطرة على الشركة.

وقالت في بيان إن الشركة ”تخطط لأن تكون مساهما داعما على المدى الطويل في ”فودافون“، ولا تسعى إلى فرض السيطرة أو التأثير على مجلس إدارة الشركة أو فريق الإدارة“، وأضافت أنه ”ليس لديها أي نية لتقديم عرض استحواذ لمجموعة فودافون“.

وكانت ”اتصالات“، قالت سابقا إن الاستثمار في شركة فودافون يأتي بهدف الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وخطوة فعالة للاستفادة من ميزانيتها العمومية القوية بتقييم جاذب وفوائد كبيرة لتنويع العملات“.

وترى ”اتصالات“، أن الاستثمار بمجموعة فودافون فرصة مهمة لتحقيق القيمة مستقبلا من خلال مكاسب رأس المال وتوزيعات الأرباح المحتملة. وقد يؤدي هذا الاستثمار أيضا إلى عقد شراكات تجارية محتملة في مجالات البحث والتطوير والتطبيقات التكنولوجية والمشتريات، حسب المجموعة.

وقررت المجموعة الإماراتية الاستثمار في ”فودافون“؛ ”بهدف الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية“، بحسب ما أعلنت.

بدورها، أكدت ”فودافون“، اليوم الإثنين، أنها ”تتطلع لبناء علاقة طويلة الأمد مع اتصالات“.