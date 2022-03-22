"جنرال موتورز" تبدأ تصنيع سيارة "ليريك" أول نسخة كهربائية من "كاديلاك"

أعلنت شركة ”جنرال موتورز“ الأمريكية لصناعة السيارات، أنها بدأت في إنتاج سيارة ”كاديلاك ليريك“ موديل 2023 الكهربائية بالكامل من نمط ”كروس أوفر“، وهي أول سيارة كهربائية للعلامة الأمريكية الفاخرة ”كاديلاك“.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان نشرته الإثنين، إن سيارة ”كاديلاك ليريك“ الكهربائية قيد الإنتاج حاليًّا في مصنع ”جنرال موتورز“ في سبرينغ هيل بولاية تينيسي، موضحة أنها بدأت في إنتاج السيارة قبل الموعد الذي حددته من قبل، عندما أعلنت ”أن الإنتاج لن يبدأ حتي أواخر عام 2022.“

وجاء تغير خطط ”جنرال موتورز“ لمواجهة الانتقادات بأن سياراتها الكهربائية الجديدة تستغرق وقتًا طويلًا للوصول إلى العملاء، وأشارت الشركة إلى أنها وضعت سيارة ”كاديلاك ليريك“ في جدول تطوير متسارع لتقديمها في أقرب وقت ممكن.

وقال مارك رويس، رئيس ”جنرال موتورز“ في إيجاز للصحفيين أمس ”هذا يعيد كاديلاك إلى الريادة في عالم الفخامة، وهدفنا أن يحصل العميل على علامة تجارية أمريكية فاخرة ومرغوبة للغاية من حيث التكنولوجيا والتصميم واللمسات الفنية.“

وأعلنت الشركة أن سعر سيارة ”كاديلاك ليريك“ الجديدة، التي كُشف النقاب عنها للمرة الأولى في آب/ أغسطس 2020، يبدأ من 59990 دولارًا. ولم تحدد ”جنرال موتورز“ بعد مستويات السيارة وخياراتها.

وأوضحت الشركة أنه سيتم فتح باب الحجز للسيارة في الـ19 من أيار/ مايو المقبل.

وزعَم المديرون التنفيذيون للشركة بأنهم تلقوا طلبات حجز مبدئية تخطت الـ 240 ألف طلب حتى الآن. وقال روري هارفي، نائب رئيس شركة ”كاديلاك“ للمبيعات العالمية: ”لقد نفدت الحجوزات قبل فتح باب الحجز!“.

المواصفات والأداء

وسيتم إطلاق ”ليريك“ في شكل الإصدار الأول، مع حزمة بطارية 100.4 كيلو وات في الساعة ونظام دفع خلفي. وتهدف ”جنرال موتورز“ إلى جعل سيارتها الجديدة تستطيع السفر بشحنة واحدة حتي 300 ميل (نحو 483 كيلومتراً) من النطاق المصنف من قبل ”وكالة حماية البيئة“، بالإضافة إلى 340 حصانًا و324 رطلاً من عزم الدوران.

ويمكن لـ“ليريك“ شحن ما يصل إلى 190 كيلوواط في محطات الشحن السريع العامة أو ما يصل إلى 19.2 كيلو واط في المنزل (مع المعدات المناسبة)، ما يضيف نحو 52 ميلاً من النطاق في الساعة.

وستحتوي السيارة الجديدة على نظام ”Super Cruise“، وهو نظام مساعدة السائق دون استخدام اليدين الذي بدأ مع موديلات ”كاديلاك“ في السابق، ولكنه ينتشر الآن في سيارات ”جنرال موتورز“ الأخرى.

وتضم السيارة شاشة ضخمة مقاس 33 بوصة تمتد من الجانب الأيسر للسائق إلى وسط لوحة العدادات. ويوجد نظام نشط لإلغاء الضوضاء الخاصة بالطريق، بالإضافة إلى مصابيح ”LED“ أمامية والمزيد.

وتُعد سيارة ”ليريك“ هي أيضًا أول سيارة من ”كاديلاك“ مبنية على بنية ”Ultium“ المرنة الجديدة من ”جنرال موتورز“، والتي تُستخدم لتشغيل الجيل التالي من السيارات الكهربائية، بما في ذلك سيارة ”هامر“ الكهربائية الجديدة.

وغيرت ”جنرال موتورز“ كيمياء خلايا بطارية ”Ultium“ لتقليل اعتمادها على الكوبالت. وستندمج إلكترونيات بطاريات ”ليريك“ مباشرة في الوحدات، ما يلغي ما يقرب من 90% من أسلاك حزمة البطارية مقارنة بالمركبات الكهربائية الأخرى من الشركة الأمريكية.

وعندما تبدأ في الوصول إلى العملاء في وقت لاحق من العام الجاري، ستتنافس ”ليريك“ مع مجموعة من السيارات الكهربائية الفاخرة الجديدة، بما في ذلك ”BMW iX SUV“ و“Volvo XC40 Recharge“ و“C40 Recharge“ و“Audi E-tron“. وسيتوفر البعض الآخر أيضًا في وقت لاحق، بما في ذلك ”Mercedes-Benz EQE“ و“Rivian R1S“ و“Maserati Grecale“.