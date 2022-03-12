نيويورك تايمز: شركات طيران تخشى عدم استعادة طائرات بالمليارات في روسيا

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن هناك مئات الطائرات العالقة في المطارات الروسية، وربما لا تستطيع شركات الطيران الأوروبية استعادتها مرة أخرى.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم السبت: ”تلاشت الآمال سريعاً بالنسبة للعديد من شركات الطيران الغربية الراغبة في استعادة الطائرات المؤجرة لشركات طيران روسية، حيث يبدو أن السلطات الروسية ترغب في إبقاء تلك الطائرات داخل الدولة، بينما يدرس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأميم الأصول الأجنبية“.

ومضت تقول: ”بحلول يوم الخميس الماضي، كانت هناك 523 طائرة مؤجرة إلى شركات طيران روسية، بواسطة شركات خارج الدولة، وفقاً لما ذكرته شركة IBA الاستشارية“.

وذكرات أن ”من بين تلك الطائرات توجد 101 طائرة مؤجرة لصالح شركة طيران S7، و89 لصالح شركة إيروفلوت، حيث توقفت كلتا الشركتين عن تشغيل رحلات دولية، ما يؤدي إلى عدم وجود أي فرصة لإعادة ملكية الطائرات إلى أراض أجنبية“.

ونقلت عن فيتالي جوزفا، أستاذ التمويل في جامعة ”إمبري ريدل“ للطيران في كاليفورنيا، قوله: ”المشهد العام يوحي بأن شركات الطيران الأجنبية لن تستطيع استعادة تلك الطائرات“.

وأشارت إلى أن ”خبراء يجمعون على أن شركات الطيران ستواجه خسائر عملاقة، حيث تبلغ قيمة تلك الطائرات أكثر من 12 مليار دولار، وفقاً لتقديرات Ishka، الشركة الاستشارية في مجال الطيران“.

وتابعت: ”منحت AerCap وهي أكبر شركة لتأجير الطائرات التجارية في العالم، روسيا، 142 طائرة مؤجرة، لتكون الشركة الأكبر من حيث عدد الطائرات المؤجرة لصالح روسيا في العالم، وقالت في إفصاح أخير إن الطائرات المؤجرة في روسيا تمثل 5% من أسطولها، وتعد SMBC Aviation Capital ثاني أكبر شركة معرضة للخطر، حيث قامت روسيا بتأجير 35 طائرة منها“.

ووفقاً للعقوبات الأوروبية، فإن الشركتين AerCap و SMBC Aviation Capita، وكلاهما تتخذان من أيرلندا مقراً لهما، لديهما مهلة حتى يوم 28 مارس، لفسخ التعاقدات مع شركات الطيران الروسية، واستعادة طائراتها.

من جانبه، قال ديفيد والتون، مدير التشغيل في BOC Aviation وهي شركة تأجير طائرات في سنغافورة، إن الموعد النهائي المحدد يوم 28 مارس، لفسخ التعاقدات مع شركات الطيران الروسية، غير واقعي على الإطلاق، لإخراج مئات الطائرات من روسيا.