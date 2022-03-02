أسواق المال الكويتية تسمح بزيادة رأسمال مجموعة الصناعات الوطنية 35%

أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية اليوم الأربعاء، حصولها على موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس المال بنسبة 35% من إلى 202.4 مليون دينار (668.4 مليون دولار) من 149.9 مليون دينار، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت، إن الزيادة النقدية ومقدارها 52.5 مليون دينار ستكون عن طريق إصدار 525 مليون سهم جديد بقيمة مئة فلس للسهم الواحد يضاف إليها مئة فلس أخرى كعلاوة إصدار، وسيتم طرح الأسهم للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجلات الشركة وأصحاب حقوق الأولوية.

وأكدت الشركة أنها ستتقدم بطلب لهيئة أسواق المال للموافقة على نشرة الاكتتاب.

وشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، مدرجة ببورصتي الكويت ودبي.

وأوضحت الشركة في بيانها، أن الزيادة نقدية بقيمة مقدارها 52.47 مليون دينار وبنسبة 35% من رأسمال الشركة؛ وذلك عن طريق إصدار عدد 524.73 مليون سهم جديد بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد يضاف إليها 100 فلس كعلاوة إصدار.

وسوف تُطرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام للمساهمين المؤهلين المسجلين في سجلات مساهمي الشركة في تاريخ الاستحقاق وأصحاب حقوق الأولوية.

وذكرت الشركة أنها ستتقدم إلى هيئة أسواق المال الكويتية بطلب الموافقة على نشرة الاكتتاب، ثم الإعلان _عند الحصول على تلك الموافقة_ عن الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم زيادة رأس المال وتداول حقوق الأولوية.

وكانت ”صناعات“ تحولت للربحية في تسعة الأشهر الأولى من العام الماضي بقيمة 69.652 مليون دينار، مقابل خسائر الفترة ذاتها من عام 2020 البالغة 55.111 مليون دينار.

وتدير مجموعة الصناعات الوطنية، أنشطة متعددة في مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك مواد البناء والبتروكيماويات وخدمات النفط والغاز، والصناعات الميكانيكية، والمرافق، والعقارات، والبنية التحتية، والخدمات المالية.

كما تواصل مجموعة الصناعات الوطنية لتأمين ،بنجاح، أرباح كبيرة للمساهمين من خلال الخبرة التي أثبتت جدواها في إدارة المحافظ المالية والأسهم العادية، فضلا عن فرص الاستثمار المباشر .

وتملك مجموعة الصناعات الوطنية، أسهمًا كبرى في العديد من الشركات الإقليمية والدولية في الاستثمار المالي والقطاعات الاستثمارية الصناعية.

وقد أثبتت مجموعة الصناعات الوطنية نفسها كقوة دولية كبرى من خلال الاستثمارات واسعة النطاق في العديد من إمدادات الطاقة والاتصالات والشركات البارزة في جميع أنحاء السعودية والإمارات وسنغافورة وسريلانكا والمملكة المتحدة وأمريكا اللاتينية.