"إي آند" الإماراتية للاتصالات تتطلع نحو أسواق جديدة والتوسع في مجال "التكنولوجيا المالية"

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ”إي آند“ الإماراتية للاتصالات، التي كانت تُعرف سابقًا باسم اتصالات، إنها تتطلع إلى التوسع في أسواق جديدة في أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وفي مجالات خارج قطاع الاتصالات مثل التكنولوجيا المالية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إلى تحفيز النمو.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن الرئيس التنفيذي للمجموعة، حاتم دويدار، قوله في مقابلة إن الشركة تبحث مجموعة من الاحتمالات، منها مشاريع مشتركة محتملة، وصفقات استحواذ، وإدراج شركات تابعة لها، غير أنها تريد الاحتفاظ بالسيطرة على جميع وحداتها.

وأوضح دويدار: ”في حين أن الاتصالات نشاط جيد، ونحن ما زلنا نركز على الاتصالات كونها بالنسبة لنا مصدرًا جيدًا لدر السيولة، والنمو على المدى الطويل يحتاج أن يكون من خلال التوسع“.

وأضاف: ”في مجال الاتصالات، نتطلع إلى توسع جغرافي“ باستكشاف أسواق في أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، مع وجود مجال للنمو والاستقرار السياسي، والقواعد التنظيمية القوية، ولم يحدد أي من الأسواق المستهدفة بالاسم.

وقسمت المجموعة أنشطتها إلى ”إي آند لايف“ التي تركز على خدمات المستهلكين و ”إي آند إنتربرايز“ لتقديم الخدمات الرقمية للحكومات والشركات وذراع الاتصالات ”اتصالات“، والتي قال دويدار إنها تحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث القيمة السوقية.

كما أسست ”إي آند كابيتال“ لقيادة صفقات الاستحواذ والاندماج.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة ”إي آند“ إنه من المقرر تقديم تفاصيل لمقدار مساهمة كل وحدة إلى المستثمرين ”خلال أشهر قليلة“.

ولفت إلى أن إجمالي نمو الإيرادات في ”إي آند“ بلغ 3%، العام 2021، فيما نمت ”إي آند إنتربرايز“ 17%، مضيفًا أنه يتوقع أن يتسارع النمو.

وخلال العام 2021، وصلت قاعدة المشتركين في ”إي آند“ بدولة الإمارات إلى 12.7 مليون مشترك، في حين ارتفع إجمالي عدد المشتركين إلى 159 مليون مشترك، بزيادة نسبتها 3.0% مقارنة بالعام السابق، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال دويدار: ”نستعد للإعلان عن بعض الأمور الأخرى قريبًا في مصر“، وكذلك في باكستان، موضحًا أن ما سيتم الإعلان عنه في مصر سيكون مرتبطًا بقطاع التكنولوجيا المالية.

وأكد أن الشركة منفتحة على صفقات محتملة مع مزودي خدمات اتصالات كبار آخرين.