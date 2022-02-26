وارسو وبراغ وصوفيا تغلق أجواءها أمام شركات الطيران الروسية

اتخذ عدد من الدول الغربية قراراً بإغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي في إطار الخطوات التصعيدية ضد موسكو التي قامت الخميس بتنفيذ عملية عسكرية لأوكرانيا.

وأعلنت كل من بولندا وجمهورية التشيك وبلغاريا، الجمعة، إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر على تويتر: ”الحظر سيطبق اعتبارا من منتصف الليل (23,00 بتوقيت غرينتش)“.

Stosowne przepisy są niezwłocznie procedowane. Zakaz będzie obowiązywał od północy. https://t.co/6IOxDqmvMA — Piotr Müller (@PiotrMuller) February 25, 2022

من جهته قال وزير النقل التشيكي مارتن كوبكا على تويتر ”اعتبارا من منتصف الليل، نوقِف حركة كل شركات الطيران الروسية في المجال الجوي التشيكي“.

Od dnešní půlnoci zastavujeme provoz všech ruských leteckých dopravců na českém území. — Martin Kupka (@makupka) February 25, 2022

ودخل حظر مماثل حيز التنفيذ في بلغاريا أيضا عند منتصف الليل (22,00 بتوقيت غرينتش)، ردا على ”تفاقم النزاع العسكري وتضامنا مع أوكرانيا“.

وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل، فإن الطائرات الروسية ”لم تعد تستطيع دخول المجال الجوي السيادي لبلغاريا، بما في ذلك فوق المياه الإقليمية“.

كما أعلنت شركة ”إل أوه تي“ الوطنية البولندية تعليق رحلاتها إلى موسكو وسانت بطرسبرغ اعتبارا من بعد ظهر الجمعة.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني في روسيا اليوم الجمعة إن السلطات الروسية قررت منع شركات الطيران البريطانية من الهبوط في مطاراتها أو عبور مجالها الجوي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض لندن حظرا على رحلات شركة الخطوط الجوية الروسية (إيروفلوت) ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وردت روسيا من جانبها بحظر تحليق كل الطائرات المرتبطة بالمملكة المتحدة فوق اراضيها، بما في ذلك رحلات الترانزيت.

ذكرت وكالة ”تاس“ للأنباء نقلا عن هيئة الطيران الروسية أن موسكو تحتفظ بحق الرد بإجراءات مماثلة على حظر بريطانيا رحلات شركة إيروفلوت.

يذكر أن روسيا شنت الخميس هجوما من البر والبحر والجو في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف من الأوكرانيين على الفرار من منازلهم.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في البيت الأبيض في سياق الكشف عن عقوبات صارمة جديدة بالتنسيق مع حلفاء واشنطن ”هذا هجوم مع سبق الإصرار…بوتين هو المعتدي. بوتين اختار هذه الحرب. والآن سيتحمل هو وبلاده العواقب“.

وفي باريس قال قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب نظيره الروسي بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا فورا.