أسترازينيكا تعلن انخفاض أرباحها في 2021

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية المصنعة للقاحات ضد كورونا ”كوفيد-19″، اليوم الخميس، أن صافي أرباحها انخفض بشكل كبير العام الماضي، متأثرا باستحواذها على شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية أليكسيون ورسوم أخرى، على الرغم من ارتفاع الإيرادات.

وقالت شركة الأدوية في بيان، إن الأرباح بعد اقتطاع الضرائب تراجعت إلى 112 مليون دولار (98 مليون يورو) مقارنة بـ 3,2 مليار دولار في 2020، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

ومع ذلك انتعشت الإيرادات بما يشمل مبيعات اللقاحات المضادة لكوفيد، بنسبة 41% مسجلة 37,4 مليار دولار.

وسجلت المبيعات السنوية للقاح فاكسزيفريا (Vaxzevria) المضاد لكوفيد قرابة 4 مليارات دولار.

وكانت شركة أسترازينيكا، التي طورت لقاحها مع جامعة أكسفورد، طرحت أساسا اللقاح بسعر الكلفة في ظل الجائحة على عكس شركات منافسة بما فيها فايزر، لكنها أشارت في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى أنها ستبدأ في البيع بربح.

وتكبدت المجموعة البريطانية تكاليف باهظة في أعقاب استحواذها على شركة أليكسيون مقابل 39 مليار دولار، إضافة إلى تكاليف إعادة الهيكلة.

وجاءت الصفقة بعدما قالت أسترازينيكا إنها تجري المزيد من الأبحاث للتأكد مما إذا كان لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 يمكن أن يكون فعالا بنسبة 90% وهو ما قد يؤخر موعد إطلاقه.

وقالت الشركة البريطانية آنذاك، إن حاملي أسهم أليكسيون سيحصلون على 60 دولارا نقدا وحصصا بقيمة 115 دولارا للسهم الواحد.

وقال المدير التنفيذي باسكال سوريوت إن ”أسترازينيكا واصلت مسار نموها القوي في 2021″، لافتا إلى تقدم كبير في ما يتعلق بأدوية جديدة إلى جانب شراء أليكسيون ودمجها.

وأضاف ”كما وفينا بوعدنا الوصول الواسع والمنصف للقاحنا المضاد لكوفيد-19 مع 2,5 مليار جرعة تم إنتاجها للتوزيع في أنحاء العالم، وحققنا أيضًا تقدما في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة“.

وبالنسبة للعام 2022 تتوقع المجموعة تراجع مبيعات فاكسزيفريا مع انحسار الوباء.

وقد يعوض ذلك التراجع جزئيا بمبيعات العقار إيفوشيلد (Evusheld) العلاج الوقائي بالأجسام المضادة أحادية النسيلة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

غير أن أسترازينيكا حذرت _أيضا_ من أن هامش إجمالي الأرباح العائدة من أدوية كوفيد-19، يتوقع أن تكون ”أقل من متوسط الشركة“.

وكانت شركة أسترازينيكا أعلنت الشهر الماضي، أن البيانات الأولية من تجربة أجرتها على لقاحها المقاوم لكورونا، أظهرت أن الجرعة الثالثة التنشيطية منه تولد استجابة أكبر للأجسام المضادة ضد أوميكرون وغيره من السلالات المتحورة من فيروس كورونا، بما في ذلك بيتا ودلتا وألفا وجاما.