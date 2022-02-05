بريطانيا تغرم "فيسبوك" مجددا بـ 2 مليون دولار

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

فرضت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، أمس الجمعة، غرامة جديدة بـ1,5 مليون جنيه إسترليني (2,03 مليون دولار) على ”ميتا“، الشركة الأم لـ“فيسبوك“.

وجاءت هذه الغرامة لعدم وفاء ”فيسبوك“، بموجباتها في سياق عملية اندماجها مع الشركة المتخصصة في الرسوم المتحركة القصيرة عبر الإنترنت ”جيفي“.

وفُرضت على ”ميتا“ في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، غرامة أولى بـ50,5 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية أنّ الغرامة تعود إلى أن ”ميتا“ لم تصرح عن ”استقالة ثلاثة موظفين يشغلون مناصب رئيسية“ وعن ”ملء الشواغر في مناصبهم“، فيما كانت الشركة ملزمة بالقيام بذلك في إطار تحقيق تجريه الهيئة حول عملية الدمج.

وأضافت الهيئة في بيان أن ”هذه ليست المرة الأولى التي تمتنع فيها ميتا عن إعلام الهيئة في الوقت المطلوب بحدوث تغييرات بين صفوف الموظفين، إذ حصل هذا الأمر مرات عدة عام 2021“.

وأشارت إلى أن الغرامة ”تأخذ في الاعتبار طبيعة المخالفة وخطورتها، وأن الموظفين المعنيين يعملون في الولايات المتحدة“.

وقال ناطق باسم شركة ”فيسبوك“: ”نأسف لقرار هيئة المنافسة والأسواق البريطانية بفرض غرامة علينا بسبب ترك موظفين متمركزين في الولايات المتحدة عملهم طوعياً“، مضيفاً أن ”الشركة ستدفع ما هو مطلوب منها“.

واستحوذت فيسبوك في أيار/مايو 2020، على ”جيفي“ بمبلغ قُدّر بـ400 مليون دولار لدمج مكتبته الكبيرة في منصة ”إنستغرام“، إذ تتيح هذه المكتبة إنشاء ”Gif“، وهي صور متحركة رائجة عبر الإنترنت، أو البحث عنها ومشاركتها.

وأمرت الهيئة ”فيسبوك“ في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، بالانفصال عن ”جيفي“، معتبرة أن عملية الدمج تهدد بإلحاق أضرار بالمعلنين عبر الإنترنت وبمستخدمي الشبكة كذلك.

ورفع عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، دعوى استئناف للقرار سينظر بها القضاء البريطاني في نيسان/أبريل.

وفرضت الهيئة في تشرين الأول/أكتوبر على فيسبوك غرامة بـ50,5 مليون جنيه إسترليني (68,37 مليون دولار) ”لخرقها عمداً“ أمراً قضائياً ورفضها تقديم معلومات.

وأعلنت ”ميتا“، الشركة الأم لفيسبوك، يوم الأربعاء، عن تسجيل تراجع في أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي، واحتمال تباطؤ النمو في الربع الأول من العام الحالي.

وفي اليوم التالي خسرت أسهمها في بورصة نيويورك أكثر من ربع قيمتها.